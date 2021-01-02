Трамп раскритиковал голосование по оборонному бюджету США

Новости

Более 500 пунктов сбора новогодних елей открывается в Москве 10:38
СМИ: Неизвестные подбросили свиную голову к дому Нэнси Пелоси 10:27
Фильм "Холоп" возглавил рейтинг крупнейших фильмов в прокате 2020 года 10:14
Во Франции приветствовали решение отца Бориса Джонсона подать на гражданство республики 09:59
В Москве подорожал проезд на общественном транспорте 09:43
Пользователи WhatsApp установили рекорд по количеству вызовов за один день 09:43
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернутся морозы 09:27
Пушков указал на ошибку в новогодней речи Зеленского по Крыму 09:24
"Аэрофлот" открыл продажу субсидируемых авиабилетов на Дальний Восток 03:28
Захарова: США пошли вразнос с идеей собственной исключительности 00:39
Россия - Германия - онлайн-трансляция матча 1/4 финала МЧМ по хоккею 00:05
На Украине прошли шествия в честь Степана Бандеры 01.01.2021
Сменился глава столичной ГИБДД 01.01.2021
Литовский политик "лечит" коронавирус водой 01.01.2021
Задавивший фельдшера "скорой" в Подмосковье водитель признал вину 01.01.2021
Видео: мертвые скворцы наводнили римские улицы после Нового года 01.01.2021
Мясников объяснил пользу вакцинации для отказавшихся от нее 01.01.2021
МЧС передало экстренное предупреждение о гололеде в Москве 01.01.2021
Собянин: На вакцинацию от коронавируса записались около 100 тысяч москвичей 01.01.2021
В Вооруженных силах вылечились от COVID-19 более 24,3 тысячи человек 01.01.2021
СК задержал виновника смертельной аварии со скорой помощью в Подмосковье 01.01.2021
В аварии на МКАД погибли два человека 01.01.2021
Южная Корея закупила вакцину от COVID-19 на все население страны 01.01.2021
Виновник гибели фельдшера скорой помощи в Подмосковье был пьян 01.01.2021
В Британии в 4 раза увеличили интервал между дозами вакцины 01.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
02.01.2021 09:15
Рубрика: В мире

Трамп раскритиковал голосование по оборонному бюджету США

Текст: Екатерина Забродина
Президент США Дональд Трамп раскритиковал итоги голосования по оборонному бюджету на 2021 год в сенате, который сумел преодолеть вето, наложенное на документ хозяином Белого дома.
Фото: AP Photo/Patrick Semansky Фото: AP Photo/Patrick Semansky
Фото: AP Photo/Patrick Semansky

По словам республиканца, который по традиции разразился гневным постом у себя в Twitter, законодатели упустили шанс избавиться от 230-й статьи, которая до сих пор снимала с онлайн-платформ ответственность за размещенные на них публикации пользователей (как известно, Трамп собирался под конец своего президентства перейти в наступление на крупные технологические компании, владеющие соцсетями, которые развернули против него кампанию во время предвыборной гонки).

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Глава МИД ФРГ: Берлин не изменит свою позицию по "Северному потоку-2"

Кроме того, Дональд Трамп выступает против переименования военных баз, названных в честь героев рабовладельческого Юга времен Гражданской войны, и против сдерживания права президента по своему усмотрению выводить войска из Афганистана и сокращать контингент в Германии (к слову, анонсированное Трампом решение по американским базам в ФРГ так и не было реализовано).

А еще Трамп раскритиковал финальный вариант программы экстренной социальной помощи, предусматривающей компенсации гражданам, пострадавшим от "китайского вируса". Он готов был раздать нуждающимся по две тысячи долларов, однако законодатели утвердили более скромную сумму выплат в размере 600 долларов. "Несправедливо и неумно!" - заключил республиканец. Напомним, бюджет также предусматривает расширение санкций против "Турецкого потока" и "Северного потока-2", новые поставки вооружений Украине и введение санкций против Анкары за покупку российских систем С-400.

В мире США Дональд Трамп

Главное сегодня

"Аэрофлот" открыл продажу субсидируемых авиабилетов на Дальний Восток
Захарова: США пошли вразнос с идеей собственной исключительности
В российских школах введут уроки футбола
Малой авиации разрешили возить грузы и пассажиров
Состоятельным россиянам повысили подоходный налог
Что теряет и приобретает Лондон в сделке по Brexit
Как будет проходить вакцинация от коронавируса в Европе