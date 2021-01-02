Трамп раскритиковал голосование по оборонному бюджету США

По словам республиканца, который по традиции разразился гневным постом у себя в Twitter, законодатели упустили шанс избавиться от 230-й статьи, которая до сих пор снимала с онлайн-платформ ответственность за размещенные на них публикации пользователей (как известно, Трамп собирался под конец своего президентства перейти в наступление на крупные технологические компании, владеющие соцсетями, которые развернули против него кампанию во время предвыборной гонки).

Кроме того, Дональд Трамп выступает против переименования военных баз, названных в честь героев рабовладельческого Юга времен Гражданской войны, и против сдерживания права президента по своему усмотрению выводить войска из Афганистана и сокращать контингент в Германии (к слову, анонсированное Трампом решение по американским базам в ФРГ так и не было реализовано).

А еще Трамп раскритиковал финальный вариант программы экстренной социальной помощи, предусматривающей компенсации гражданам, пострадавшим от "китайского вируса". Он готов был раздать нуждающимся по две тысячи долларов, однако законодатели утвердили более скромную сумму выплат в размере 600 долларов. "Несправедливо и неумно!" - заключил республиканец. Напомним, бюджет также предусматривает расширение санкций против "Турецкого потока" и "Северного потока-2", новые поставки вооружений Украине и введение санкций против Анкары за покупку российских систем С-400.