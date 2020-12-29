Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет

Палата представителей Конгресса США преодолевает президентское вето на оборонный бюджет объемом 740 миллиардов долларов на 2021 год. Для этого понадобилось две трети голосов членов палаты. Теперь голосование по бюджету должно состояться в сенате, пишет РИА Новости.

На прошлой неделе президент Дональд Трамп заблокировал одобренный обеими палатами Конгресса военный бюджет. Американский лидер раскритиковал документ, отметив отсутствие в нем "мер, обеспечивающих национальную безопасность". Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала "безрассудным" данное решение действующего президента. "Палата представителей на двухпартийной основе преодолеет вето", - пообещала она.

Большая часть средств оборонного бюджета будет направлена на базовые нужды Пентагона - 635,5 миллиарда долларов, еще 69 миллиардов - на проведение операций за рубежом. Документ включает также дальнейшие поставки вооружений на Украину и санкции против Турции за закупку российских ЗРК С-400.