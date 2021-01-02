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02.01.2021 12:28
Рубрика: Власть

Турчак: Новая методика расчета МРОТ и прожиточного минимума касается большинства россиян

Текст: Ксения Воронцова

Новая методика расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума затрагивает интересы большинства людей, результаты этих нововведений будут уже в 2021 году, сказал секретарь генерального совета партии "Единая Россия", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

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Напомним, что прожиточный минимум и МРОТ теперь будут считать по-новому. Прожиточный минимум больше не привязан к потребительской корзине, а зависит от среднедушевого дохода граждан за прошлый год. МРОТ определяется по медианной (средней по стране) заработной плате за прошедший год в соотношении 42% к ней. Закон вступил в силу 1 января.

Турчак отметил, что нововведения направлены на заботу о людях, их защиту и благополучие. По его словам, эти изменения напрямую затрагивают интересы большинства людей, ведь именно от них считаются социальные выплаты, пенсии и пособия. "Самое главное, что теперь ни при каких обстоятельствах МРОТ не будет снижаться при его ежегодном рассмотрении. За этим будет тщательно следить Российская трехсторонняя комиссия", - напомнил политик, его слова приводятся на сайте "Единой России".

"Страховые пенсии вырастут в 2021 году на 6,3%, что выше инфляции - за это партия голосовала при утверждении бюджета. И новая методика расчета позволит почувствовать этот рост уже в наступившем году", - добавил Андрей Турчак.

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