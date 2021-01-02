В России в прошлом году поймали 270 тысяч пьяных водителей

В период с января по ноябрь 2020 года в РФ за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (по частям 1 и 3 статьи 12.8 КоАП РФ) были привлечены к административной ответственности более 270 тысяч водителей. Об этом сообщили на сайте ГИБДД.

В то же время в Госавтоинспекции отметили, что это на 2,8% меньше, чем в прошлом году. Кроме того, за невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (по статье 12.26 КоАП РФ) административному наказанию подвергнуты еще 151,1 тысячи человек (на 4,6% меньше, чем в 2019 году).

В ГИБДД подчеркнули, что, несмотря на устойчивую тенденцию к снижению всех показателей аварийности, пьянство за рулем остается наиболее социально опасным явлением и всегда находится в центре внимания как сотрудников Госавтоинспекции, так и общественности.

В ведомстве особо обратили внимание водителей, что контроль за их трезвостью со стороны Госавтоинспекции в праздничные дни особенно строг. Сотрудники ГИБДД будут нести службу в усиленном режиме, действие которого продлится до окончания новогодних и рождественских праздников.

По данным ГИБДД, в 2020 году на дорогах России произошло каждое четвертое ДТП с тяжкими последствиями именно по вине водителей, которые находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

По итогам 11 месяцев минувшего года в стране было организовано и проведено свыше 35 тысяч профилактических мероприятий, во время которых выявлено более 41 тысячи водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения.

Кроме того, после отработки полученной от населения информации сотрудниками ДПС по итогам 11 месяцев прошедшего года пресечено более 315 тысяч нарушений ПДД, более 25 тысяч водителей задержаны за управление транспортным средством с признаками опьянения.