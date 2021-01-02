Заработал сервис по выдаче паспортов вакцинированного от коронавируса

На портале госуслуг заработал новый сервис: теперь все, сделавшие прививку от коронавируса, могут получить паспорт вакцинации в электронном виде. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Сертификат вакцинации от COVID-19 можно получить на госуслугах с 1 января. "На сайте госуслуг в личном кабинете тот пациент, который прошел вакцинацию, может получить дистанционно сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса",- рассказал Мурашко во время рабочей поездки в Тверскую область.

Появление новой функции на сайте госуслуг министр анонсировал еще в декабре, отметив тогда, что возможность получения электронной версии паспорта вакцинации удобна для граждан - справку о проведенной прививки легко предъявить в любое время, например, с телефона. Кроме того, такие паспорта невозможно подделать.

На данный момент вакцинация проводится двумя российскими вакцинами: "Спутником V" НИЦ имени Гамалеи и "ЭпиВакКороной" ГНЦ "Вектор". Россияне могут выбрать, каким препаратом делать прививку, отмечала недавно вице-премьер Татьяна Голикова.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, в свою очередь, считает, что COVID-паспорта станут новой реальностью в 2021 году и будут использоваться во всем мире. Свою точку зрения Дмитриев высказал на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.