Александр Большунов: Сегодня пришлось потрудиться

Лидер общего зачета лыжного Кубка мира и "Тур де Ски" россиянин Александр Большунов прокомментировал свою победу в гонке преследования на 15 км свободным стилем на третьем этапе престижной многодневки. Напомним, Александр ушел на трассу с минутным гандикапом. На финише его отрыв от ближайшего преследователя, Артема Мальцева составил 53 секунды.

"Не сказал бы, что было легко. Сегодня пришлось потрудиться, последние круги получились очень тяжело. Рад, что смог доехать и финишировать с более хорошим временем. Впереди еще много гонок, будем дальше бороться", - сказал Большунов в эфире "Матч ТВ".

Интересно, что по чистой скорости Александр показал пятое время. Лучший результат у его соотечественника Дениса Спицова, который стартовал девятым, а финишировал четвертым, уступив три секунды французу Морису Манифика.

Между тем, уверенную победу Большунова прокомментировал его извечный соперник, норвежец Йоханнес Клэбо, который в составе сборной Норвегии пропускает "Тур де Ски" из-за угрозы заражения коронавирусом.

"Он был явным фаворитом с самого начала. Есть ощущение, что исход "Тур де Ски" уже предрешен. Досадно видеть, как Большунов просто убегает ото всех. Будь я там, то попытался бы что-нибудь сделать. Хотя другие, наверное, тоже пытались", - отметил норвежец в интервью телеканалу TV2.