Новости

Юлия Ступак стала пятой в гонке преследования на этапе "Тур де Ски" 18:25
Медведчук раскритиковал минздрав Украины из-за российской вакцины 17:59
Роспотребнадзор оценил идею снятия ограничений для привитых от COVID-19 17:59
Александр Большунов: Сегодня пришлось потрудиться 17:49
Сотрудники Госинспекции получат электросамокаты для работы 17:48
На Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,1 17:37
У судебных приставов появился кодекс чести 17:11
Вильфанд предупредил о мягком варианте зимы в европейской части России 17:02
В Сербии организовали незаконное прослушивание президента Вучича 16:52
В Москве появился онлайн-гид по праздничным улицам 16:37
В Японии рассчитывают на приезд мировых лидеров на Олимпиаду 16:32
Дзюба обошел Ибрагимовича и Неймара в списке лучших бомбардиров 2020 года 16:27
В Москве появится первый в мире крытый центр для занятий серфингом 16:22
Российские туристы предпочитают планировать путешествия по интернету 16:20
Власти Ленобласти прокомментировали территориальные претензии Эстонии 16:19
Названо имя нового спутника "Доктора Кто", мнения фанатов разделились 16:16
Компания Pfizer предложила вакцину в Африке "по непомерной цене" 16:01
Видео: в новогоднюю ночь муж сломал звезде "Универа" Анне Хилькевич нос 15:59
В Крыму нашли древнее захоронение с "билетом" в загробный мир 15:37
Названы самые популярные у россиян в 2020 году песни 15:03
Инфекционист спрог­нозировал рост забол­еваемости коронавиру­сом в России 15:01
Россияне назвали профессию врача самой благородной 14:55
Трое жителей Волжского обварились кипятком при порыве тепломагистрали 14:54
Эксперты Variety назвали лучшие хорроры 2020 года 14:41
Более 100 тысяч добровольцев зарегистрированы в центре "Мосволонтер" 14:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
03.01.2021 17:49
Рубрика: Спорт

Александр Большунов: Сегодня пришлось потрудиться

Текст: Илья Соболев
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Лидер общего зачета лыжного Кубка мира и "Тур де Ски" россиянин Александр Большунов прокомментировал свою победу в гонке преследования на 15 км свободным стилем на третьем этапе престижной многодневки. Напомним, Александр ушел на трассу с минутным гандикапом. На финише его отрыв от ближайшего преследователя, Артема Мальцева составил 53 секунды.

Федерация лыжных гонок РФ оспорила наказание Червоткина на "Тур де Ски"

"Не сказал бы, что было легко. Сегодня пришлось потрудиться, последние круги получились очень тяжело. Рад, что смог доехать и финишировать с более хорошим временем. Впереди еще много гонок, будем дальше бороться", - сказал Большунов в эфире "Матч ТВ".

Интересно, что по чистой скорости Александр показал пятое время. Лучший результат у его соотечественника Дениса Спицова, который стартовал девятым, а финишировал четвертым, уступив три секунды французу Морису Манифика.

Между тем, уверенную победу Большунова прокомментировал его извечный соперник, норвежец Йоханнес Клэбо, который в составе сборной Норвегии пропускает "Тур де Ски" из-за угрозы заражения коронавирусом.

"Он был явным фаворитом с самого начала. Есть ощущение, что исход "Тур де Ски" уже предрешен. Досадно видеть, как Большунов просто убегает ото всех. Будь я там, то попытался бы что-нибудь сделать. Хотя другие, наверное, тоже пытались", - отметил норвежец в интервью телеканалу TV2.

Спорт Виды спорта Зимний спорт

Главное сегодня

Роспотребнадзор оценил идею снятия ограничений для привитых от COVID-19
Слуцкий прокомментировал слова спикера парламента Эстонии о границе с РФ
За сутки в России подтверждено 24 150 случаев COVID-19 в 84 регионах
Два автомобиля столкнулись в Туве: восемь погибших
В бундестаге назвали "самоубийством" отказ от "Северного потока-2"
"Спартак" признали лучшим российским клубом в истории Лиги чемпионов
Опубликован календарь РПЛ на первые четыре тура в 2021 году