Большунов выиграл гонку преследования на этапе "Тур де Ски"

Российский лыжник Александр Большунов одержал вторую победу в рамках престижной многодневки "Тур де Ски". На третьем этапе в швейцарском Валь-Мюстаир Большунов выиграл гонку преследования на 15 км свободным стилем. Серебро у его соотечественника Артема Мальцева, бронзу взял француз Морис Манифика. Отметим, что в топ-5 попали еще два россиянина, Денис Спицов и Иван Якимушкин, занявшие, соответственно, 4-е и 5-е места.

Стартовый порядок преследования определялся по итогам двух первых этапов. Первым с минутным гандикапом на трассу ушел лидер общего зачета Александр Большунов, выигравший накануне гонку с масс-старта.

Александр ни разу не дал повода усомниться в своем превосходстве и практически сохранил исходный отрыв на финише.

За второе место борьба поначалу велась между Мальцевым, стартовавшим вслед за Большуновым, и знаменитым швейцарцем Дарио Колоньей. Но Колонья не выдержал темп россиянина и финишировал вообще шестым. На "бронзу" всерьез претендовали Спицов и Якимушкин, но на последних сотнях метрах они не смогли конкурировать с Манифика.

Отметим, что в общем зачете лыжники расположились в том же порядке, в котором финишировали в гонке преследования.

Следующий этап "Тур де Ски" пройдет 5 января в итальянском Тоблахе, где лыжники пробегут 15 км с раздельным стартом свободным стилем.