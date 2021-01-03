Большунов выиграл гонку преследования на этапе "Тур де Ски"

Стартовый порядок преследования определялся по итогам двух первых этапов. Первым с минутным гандикапом на трассу ушел лидер общего зачета Александр Большунов, выигравший накануне гонку с масс-старта.
Александр ни разу не дал повода усомниться в своем превосходстве и практически сохранил исходный отрыв на финише.
За второе место борьба поначалу велась между Мальцевым, стартовавшим вслед за Большуновым, и знаменитым швейцарцем Дарио Колоньей. Но Колонья не выдержал темп россиянина и финишировал вообще шестым. На "бронзу" всерьез претендовали Спицов и Якимушкин, но на последних сотнях метрах они не смогли конкурировать с Манифика.
Отметим, что в общем зачете лыжники расположились в том же порядке, в котором финишировали в гонке преследования.
Следующий этап "Тур де Ски" пройдет 5 января в итальянском Тоблахе, где лыжники пробегут 15 км с раздельным стартом свободным стилем.