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02.01.2021 18:10
Рубрика: Спорт

Российский лыжник Большунов выиграл масс-старт на "Тур де Ски"

Текст: Артур Нанян
Российский лыжник Александр Большунов стал первым в масс-старте на 15 километров классическим стилем на многодневной гонке "Тур де Ски" в Швейцарии.

Большунов преодолел дистанцию за 34 минуты 9,8 секунды. Вторым финишировал швейцарец Дарио Колонья (отставание - 23,5 секунды). Тройку замкнул еще один россиянин Иван Якимушкин (+25,3).

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На последнем круге два представителя России Евгений Белов и Алексей Червоткин врезались друг в друга. Якимушкин шел позади и вылетел за пределы трассы, избегая столкновения. В итоге Червоткин стал седьмым, Белов - девятым.

Днем ранее Большунов финишировал вторым в спринтерской гонке на "Тур де Ски" и упрочил лидерство в общем зачете Кубка мира.

В женском масс-старте на 10 км классическим ходом россиянка Юлия Ступак стала второй. Победу одержала шведка Линн Сван, третье место досталось американке Джессике Диггинс.

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