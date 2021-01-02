Российский лыжник Большунов выиграл масс-старт на "Тур де Ски"

Российский лыжник Александр Большунов стал первым в масс-старте на 15 километров классическим стилем на многодневной гонке "Тур де Ски" в Швейцарии.

Большунов преодолел дистанцию за 34 минуты 9,8 секунды. Вторым финишировал швейцарец Дарио Колонья (отставание - 23,5 секунды). Тройку замкнул еще один россиянин Иван Якимушкин (+25,3).

На последнем круге два представителя России Евгений Белов и Алексей Червоткин врезались друг в друга. Якимушкин шел позади и вылетел за пределы трассы, избегая столкновения. В итоге Червоткин стал седьмым, Белов - девятым.

Днем ранее Большунов финишировал вторым в спринтерской гонке на "Тур де Ски" и упрочил лидерство в общем зачете Кубка мира.

В женском масс-старте на 10 км классическим ходом россиянка Юлия Ступак стала второй. Победу одержала шведка Линн Сван, третье место досталось американке Джессике Диггинс.