"Авангард" проиграл шесть матчей из последних восьми

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялся ряд матчей.

Лидер Западной конференции и всей лиги, московский ЦСКА в результативном матче был сильнее финского "Йокерита" - 5:4, причем победный гол был заброшен в овертайме. Его автором стал Андрей Светлаков, набравший в этой встрече 3 (2+1) очка. Одну из шайб у армейцев забросил Максим Шалунов, который не уходит без очков уже семь игр кряду.

Впрочем, если говорить об индивидуальных достижениях, самый яркий матч провел финский форвард ярославского "Локомотива" Теему Пулккинен, сыгравший самую непосредственную роль в разгроме подмосковного "Витязя" - 7:1. Финн оформил хет-трик и приплюсовал к нему две результативных передачи. Пулккинен всего лишь третий игрок в истории "Локо", кому удавалось набрать пять очков за один матч в КХЛ.

Отметим гостевое поражение омского "Авангарда" от минского "Динамо" - 4:5. "Ястребам" не помог даже звездный новичок Илья Ковальчук, не запомнившийся в этой встрече набранными очками. Для подопечных Боба Хартли это уже шестое поражение в последних восьми матчах. Но запаса пока хватает "Авангарду", чтобы удерживать вторую строчку в турнирной таблице Востока вслед за казанским "Ак Барсом".

Результаты других матчей: "Салават Юлаев" - "Автомобилист" - 1:0, "Нефтехимик" - "Сибирь" - 3:0, "Сочи" - "Торпедо" - 2:5.