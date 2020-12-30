Новости

Лондон расширяет максимальные ограничительные меры из-за COVID-19 20:06
Минцифры: Более 13 тысяч компаний смогут получить налоговые льготы 20:02
МИД России осудил взрывы в Йемене 20:00
Бари Алибасова выписали после таинственной госпитализации 19:58
Доля сберегающих в рублях россиян снизилась с 94% до 87% 19:38
Мантуров: В России произведено более 2 млн доз вакцины "Спутник V" 19:32
Более 5 тысяч компаний присоединились к соглашению по ценам на сахар и масло 19:16
Ковальчук забросил дебютную шайбу в первом матче за "Авангард" 18:54
Минск получил первый транш кредита от России в размере $500 млн 18:52
Поисковая операция на месте гибели судна "Онега" завершилась 18:36
Мишустин направил на капремонт детских школ искусств 9,5 млрд 18:14
Четвертый взрыв прогремел в йеменском Адене 18:11
СМИ: в Калифорнии для COVID-больных не осталось места в больницах 18:08
В Петербурге ослабили ограничения для кафе и театров 18:00
Красную площадь закроют в новогоднюю ночь 17:59
Эксперимент по "Доступному интернету" продлили до 30 июня 2021 года 17:51
Курс евро снова поднялся до 92 рублей 17:36
Замглавы Минприроды Константин Румянцев покидает ведомство 17:36
В Заполярье судоводителя будут судить за гибель трех человек 17:35
Стали известны подробности ДТП, в котором погиб спикер ярославской облдумы 17:34
Результатом проверки в Минприроды стали "кадровые решения" 17:32
Вакцина ФМБА от COVID-19 нацелена на создание клеточного иммунитета 17:26
Найденную в центре Севастополя античную печь перенесли в Херсонес 17:16
Конституционный суд Украины: Зеленский превысил свои полномочия 17:04
Политическая элита Польши вакцинируется от коронавируса 16:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
30.12.2020 18:54
Рубрика: Спорт

Ковальчук забросил дебютную шайбу в первом матче за "Авангард"

Текст: Максим Домчев
Илья Ковальчук. Фото: <a href="https://www.hawk.ru/media-content/photo/1284/ " rel="nofollow" target="_blank">Хоккейный клуб Авангард</a> Илья Ковальчук. Фото: <a href="https://www.hawk.ru/media-content/photo/1284/ " rel="nofollow" target="_blank">Хоккейный клуб Авангард</a>
Илья Ковальчук. Фото: Хоккейный клуб Авангард

Новичок омского "Авангарда" Илья Ковальчук отличился в первом же матче за новый клуб, но его команда проиграла "Куньлуню" в серии буллитов.

Фото: AP
Яшин: Ларионов тот человек, который способен помочь ребятам раскрыться

В среду вернувшийся из-за океана олимпийский чемпион Илья Ковальчук дебютировал за "Авангард" в матче против "Куньлуня".

Экс-хоккеист "Вашингтона", подписавший контракт с омским клубом, который проводит домашние матчи в Мытищах, вышел на лёд в третьей тройке нападения вместе с Кириллом Семёновым и Александром Хохлачевым. И уже в дебютной встрече он смог открыть счёт голам за "Авангард". После его броска во втором периоде счёт стал 2:2.

Основное время матча и овертайм победителя не выявили - 3:3, причем китайский клуб ушел от поражения незадолго до финальной сирены. В серии буллитов "Куньлунь" оказался сильнее.

В регионах Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск Чемпионат КХЛ 2020/2021

Главное сегодня

Путин обсудил с Мишустиным новые виды транспорта и маршруты. Главное
В Петербурге ослабили ограничения для кафе и театров
Медосвидетельствование водителей не изменится в 2021 году
Путин подписал закон о штрафах для соцсетей за неудаление запрещенного контента
Стали известны подробности ДТП, в котором погиб спикер ярославской облдумы
Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола
"Много надежд возлагалось на Квята, но что-то разладилось"