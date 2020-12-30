Ковальчук забросил дебютную шайбу в первом матче за "Авангард"

Новичок омского "Авангарда" Илья Ковальчук отличился в первом же матче за новый клуб, но его команда проиграла "Куньлуню" в серии буллитов.

В среду вернувшийся из-за океана олимпийский чемпион Илья Ковальчук дебютировал за "Авангард" в матче против "Куньлуня".

Экс-хоккеист "Вашингтона", подписавший контракт с омским клубом, который проводит домашние матчи в Мытищах, вышел на лёд в третьей тройке нападения вместе с Кириллом Семёновым и Александром Хохлачевым. И уже в дебютной встрече он смог открыть счёт голам за "Авангард". После его броска во втором периоде счёт стал 2:2.

Основное время матча и овертайм победителя не выявили - 3:3, причем китайский клуб ушел от поражения незадолго до финальной сирены. В серии буллитов "Куньлунь" оказался сильнее.