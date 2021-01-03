Букмекеры считают Канаду фаворитом в полуфинальном матче против России

Букмекеры ставят на сборную Канады в полуфинальном матче против России на молодежном чемпионате мира, который проходит в канадском Эдмонтоне.

Вероятность победы хозяев льда оценивается коэффициентом 1.64. Поставив 1000 рублей на "кленовых листьев", в случае их успеха можно получить 1640 рублей. Коэффициент на проход в финал россиян составил 3.75.

Напомним, на пути к полуфиналу канадцы выиграли все свои пять матчей с общим счетом 36:4. В 1/4 финала "кленовые листья" одолели чехов - 3:0. Сборная России на групповом этапе уступила чехам 0:2, а в четвертьфинале со скрипом прошла Германию - 2:1. Россия и Канада встречались в товарищеском матче накануне МЧМ-2021, тогда канадцы были сильнее - 1:0.

Что касается другой полуфинальной пары, США - Финляндия, там предпочтение отдается "звездно-полосатым". Коэффициент на их победу составляет 1.76. Вероятность успеха финнов - 3.3.

Добавим, что канадцы, по мнению букмекеров, являются фаворитами всего турнира. Вот как распределились коэффициенты на итоговую победу МЧМ-2021 между четырьмя командами: Канада - 2.0; США - 3.7; Россия - 4.5; Финляндия - 6.5. Отметим, что "кленовые листья" - действующие чемпионы мира.

Матч Канада - Россия состоится 5 января в 02.00 по московскому времени. Другой полуфинал начнется в 05.30 утра 5 января.