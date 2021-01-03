Бывший работник завода Mercedes разбил бульдозером 50 минивэнов

В канун Нового года на заводе Mercedes-Benz в испанской Витории произошло серьезное ЧП. Бывший сотрудник ворвался на территорию предприятия за рулем бульдозера и устроил погром, разбив на стоянке более полусотни микроавтобусов V-Class общей стоимостью 2-5 миллионов евро (180-450 млн рублей).

Как сообщает испанская пресса, 38-летний мужчина трудился на заводе Mercedes в 2016 или 2017 году, а его последним местом работы стала строительная компания, базирующаяся от этого завода в паре десятков километров.

Недавно мужчину в очередной раз уволили. Дождавшись окончанию рабочего дня, буян забрался в огромный трактор JCV, протаранил чью-то машину, снес рамку контроля радиоактивности, снес ограждения, и направился на завод Mercedes.

Конечно, металлические ворота не могли остановить бульдозер - он смахнул их, как пушинку, после чего поехал на стоянку готовой продукции с микроавтобусами V-Class и начал крушить их ковшом, переворачивать, швырять друг на друга.

Неясно, удалось ли охране самостоятельно остановить злоумышленника, или же это сделала прибывшая на место полиция, но мужчина успел повредить более 50 машин (по некоторым данным - 69). Многие из них были в максимальной комплектации или в электрической версии.

Стоимость одного такого микроавтобуса может достигать 100 000 евро, а общий ущерб представители Mercedes-Benz предварительно оценили в сумму от 2 до 5 миллионов.

Согласно расследованию, после погрома на стоянке мужчина планировал проникнуть в цех и повредить промышленных роботов. Если бы это ему удалось, производство остановилось бы на несколько недель, и ущерб был бы гораздо больше.

Что двигало погромщиком, пока неизвестно. Возможно, его мотивы связаны с заявлением руководства завода Mercedes-Benz о планах по сокращению персонала на 10-15% за счет автоматизации производства. По этому поводу рабочие предприятия уже несколько недель протестуют и проводят забастовки.