Эпидемиолог раскрыла опасность "британского" штамма коронавируса

"Британский" штамм коронавируса B117 наиболее распространен в возрастной группе от 0 до 19 лет. Однако, он неизбежно распространится среди пожилых людей, что усугубит эпидемическую ситуацию как минимум в Соединенном Королевстве. Об этом сообщила старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани, которая ссылается на отчет Имперского колледжа Лондона.

По словам исследователя, эпидемиологические и геномные данные образцов со всей Великобритании показывают, что сейчас среди пациентов старшего возраста пока преобладает стандартный вариант SARS-CoV-2. При этом наблюдается стремительный рост числа заражений штаммом B117.

- Эти показатели очень тревожны. Если не предпринять срочных мер, то новый вариант с большой долей вероятности быстро станет доминирующим и в возрастной группе пациентов. Показатель R - частота инфекций - может увеличиться с 0,9 до 1,6, - написала Гурдасани в своем Twitter.

Специалист отметила, что на данный момент остается неизвестным, почему B117 является более заразным. По предположениям ученых, мутация вируса изменила спайк-белок, который получил способность сильнее связываться с человеческими рецепторами.

Гурдасани подчеркнула, что меры по ограничению распространения "британского" штамма SARS-CoV-2 являются "критически важными".

Напомним, в декабре минувшего года в Великобритании обнаружили новый вариант коронавируса. Позже заразившиеся мутацией B117 были выявлены в ряде других стран. Известно, что новый штамм примерно на 70 процентов более заразен обычного. Подтвержденные сведения о том, что он вызывает тяжелую форму заболевания с высокой вероятностью летального исхода, на данный момент отсутствуют.