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03.01.2021 09:18
Рубрика: Спорт

Федерация лыжных гонок РФ оспорила наказание Червоткина на "Тур де Ски"

Текст: Илья Соболев

Федерация лыжных гонок России оспорила наказание Алексея Червоткина по итогам инцидента с Евгением Беловым, произошедшего на финише 15-километровой гонки классическим стилем с масс-старта на этапе престижной многодневки "Тур де Ски" в Швейцарии.

Фото: EPA
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На последнем повороте перед выходом на стадион российские лыжники, претендовавшие на медали, не поделили трассу и упали. Их обошли швейцарец Дарио Колонья и еще один россиянин Иван Якимушкин, занявшие, соответственно, второе и третье места. Червоткин и Белов финишировали седьмым и девятым. Победу в гонке праздновал их соотечественник Александр Большунов.

Жюри соревнований виновным в инциденте признало Червоткина. Изначально лыжник был дисквалифицирован, но затем наказание смягчили: Алексей получил три минуты штрафа, отбросившие его на 61-е место в гонке. О борьбе за топ-10, не говоря уже о пьедестале, можно забыть.

"Мы подали апелляцию, поскольку считаем решение абсолютно необоснованным. Я был на заседании жюри, высказал свою точку зрения. Жюри даже согласилось с моими доводами, но менять решение все равно не стало. Я не оправдываю ни одного, ни другого спортсмена, они оба в равной степени виноваты в случившемся, но вынесенное наказание не соответствует степени содеянного. Адекватным наказанием были бы желтые карточки обоим спортсменам", - заявил главный тренер сборной России Юрий Бородавко, слова которого приводит ТАСС.

Отметим, что гонка преследования свободным стилем пройдет сегодня.

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