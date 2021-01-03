Ford решил сократить присутствие на еще одном крупном авторынке

Ford Motor отказался от планов по расширению своего присутствия на рынке Индии. Американский концерн не будет создавать совместное предприятие (СП) с местным гигантом Mahindra & Mahindra, о котором стороны предварительно договорились осенью 2019-го.

Напомним, что в октябре 2019-го Ford и Mahindra решили создать в Индии СП - оно должно было заняться разработкой и производством новых автомобилей, которые бы продавались параллельно под двумя марками. Эти машины рассчитывали продвигать как в Индии, так и в сопредельных развивающихся странах.

Ford хотел передать в состав СП свои действующие автозаводы в городах Ченнаи и Сананд, Mahindra - вложиться деньгами. В планах было создание семи новых моделей и выпуск силами СП до 1,2 млн автомобилей. Доли в предприятии должны были распределиться в пропорции 49/51, где большая часть досталась бы индийцам.

Решение об отказе от СП объясняют "фундаментальными изменениями в мировых экономических и деловых условиях, спровоцированными пандемией коронавируса". Тренды последнего года заставили пересмотреть свои приоритеты в инвестициях, говорится в заявлениях обеих компаний.

В пресс-релизе Ford также добавляет, что активно анализирует свой бизнес по всему миру, чтобы добиться нормы прибыли на уровне не менее 8%. Американский концерн продолжит работу в Индии в действующем формате, то есть самостоятельно.

В то же время появится одна модель Ford, которая создавалась для СП, - это среднеразмерный кроссовер под внутренним индексом C757 на новой платформе, совместной с Mahindra разработки. Ford C757 начнут производить примерно через год.