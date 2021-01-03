Год науки и технологий в России начнется по восточному календарю

Как следует из указа президента России № 812 от 25 декабря 2020 года, заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко и помощник главы государства Андрей Фурсенко назначены сопредседателями организационного комитета по проведению Года науки и технологий. И тем же указом поручено: правительству РФ - "обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий", администрации президента - "образовать организационный комитет по проведению в Российской Федерации Года науки и технологий и утвердить его состав".

Информации о том, кто включен в оргкомитет и когда будет обнародован его персональный состав, по официальным каналам еще нет. Но этой работой, по словам Дмитрия Чернышенко, "совместно с Министерством науки и высшего образования будут заниматься федеральные органы власти, госкорпорации, институты развития, учёные, эксперты".

С учетом поступающих сейчас предложений в календарь Года науки и технологий войдут мероприятия разного формата и целевой направленности, но едва ли не главный акцент решено сделать на поддержку молодых учёных. "Нельзя в научной сфере обойтись без свежих умов", - заявил вице-премьер Чернышенко. А чтобы эта сфера подпитывалась молодыми талантами, "нужны благоприятные условия для учёбы, работы и широкие возможности для самореализации молодёжи".

На это же важное обстоятельство обратил внимание и глава минобрнауки Валерий Фальков. "Не так много студентов, как нам бы хотелось, сегодня выбирают профессию исследователя, - заявил министр в эфире телеканала "Россия-24" - Только 10 процентов студентов очной формы обучения так или иначе хотели бы связать свою жизнь с наукой, то есть стать исследователем, ученым".

Одними призывами переломить эту тенденцию нельзя. Нужны практические шаги на разных уровнях власти и управления, чтобы у самых способных и талантливых студентов появились стимулы идти в науку. И министерство, по словам Валерия Фалькова, наращивает усилия в этом направлении.

Напомним: еще в феврале 2020-го, когда в Кремле вручали премии в области науки и инноваций молодым ученым, один из лауреатов - Александр Веракса - обратился к президенту Владимиру Путину с предложением объявить 2021 год в России Годом науки и образования. Вслед за этим, насколько известно "РГ", поступали и другие предложения.

На волне антидопинговых разбирательств родилась инициатива провозгласить 2021 год в России Годом спорта. Всероссийское общество охраны природы ратовало за Год экологического просвещения, деятели культуры и ревнители прошлого - за Год музеев. Жители Иркутской области во главе с губернатором призывали объявить на федеральном уровне Год Байкала. А еще были предложения объявить 2021-й Годом предпринимателя и Годом детского туризма, Годом народных промыслов и Годом малочисленных народов России…

Еще ранее отдельными указами президента России 2021 год был отмечен как год празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского и 200-летия русских писателей Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова.

Коллизия разрешилась только 24 декабря, когда в ходе заседания попечительского совета МГУ имени М.В. Ломоносова президент России сообщил, что 2021-й станет Годом науки и технологий. И уже назавтра подписал указ, который тогда же вступил в законную силу. Трансформация исходного предложения (Год науки и образования) в конечную формулировку указа (…науки и технологий) весьма симптоматична и встретила поддержку среди ученых-практиков, в конструкторских кругах, у представителей инновационного бизнеса и руководителей современных высокотехнологичных производств.

По мнению ректора Сколковского института науки и технологий Александра Кулешова, проведение Года науки и технологий в России "даст шанс воспитать новое поколение научно-технологических лидеров". Об этом глава "Сколтеха" заявил нашим коллегам в ТАСС, как только стало известно про указ президента от 25 декабря 2020 года. По словам ректора, мир вокруг нас создан "яйцеголовыми", и чем быстрее мы это поймем, "тем больше у нас шансов не скатиться до уровня пользователей чужих технологий, а начать разрабатывать свои и продавать их всему миру".

2021 год, уже наступивший по Григорианскому календарю в абсолютном большинстве стран, пройдёт под знаком Белого Металлического Быка. В восточной культуре белый цвет олицетворяет чистоту и справедливость. А в свои права символ нынешнего года вступит 12 февраля - вслед за официальным стартом Года науки и технологий в Российской Федерации.