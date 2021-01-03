Хоккейный полуфинал Канада - Россия покажет Первый канал

Первый канал в прямом эфире покажет полуфинальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею, в котором сыграют сборные Канады и России. Встреча пройдет в ночь с 4 на 5 января и начнется в 02.00 по московскому времени.

Матч можно будет посмотреть также на странице телеканала в Youtube. Первый канал покажет и второй полуфинал США - Финляндия, который начнется вслед за нашим в 05.30. Кроме того, обе игры можно будет посмотреть на телеканале "Матч! Игра".

По пути к полуфиналу сборная России под руководством Игоря Ларионова на групповом этапе обыграла команду США (5:3), уступила чехам (0:2), разгромила Австрию (7:1) и в овертайме дожала шведов (4:3). В четвертьфинале россияне не без труда справились с Германией (2:1).

Что касается канадцев, они выиграли все свои пять матчей. В группе они обыграли Германию (16:2), Словакию (3:1), Швейцарию (10:0) Финляндию (4:1), а на стадии 1/4 финала одолели чехов (3:0).