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03.01.2021 11:00
Рубрика: Digital

Как правильно очистить память смартфона от лишних приложений

Текст: Иван Черноусов
Чтобы не засорять память на смартфоне, нужно периодически удалять ненужные приложения. Как это правильнее сделать, рассказал Сергей Бодров, менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества.

"Многие телефоны со временем начинают работать медленнее, зависать и вылетать из-за того, что память переполняется. Для того чтобы решить эту проблему, правда только на время, можно выполнять сброс до заводских настроек. Есть также способ обеспечить быстродействие телефона на некоторое время и встроенными средствами очистки памяти самой ОС", - заявил специалист.

По его мнению, очищать периодически необходимо не только ту память, которую занимают файлы и фотографии (ROM или ПЗУ), но и ту, которую "отъедают" работающие в фоновом режиме приложения (RAM или ОЗУ).

Как очистить память телефона на Android

Как правило, в меню смартфона ОЗУ и ПЗУ разнесены по двум разным разделам в "Настройках". Они могут называться, например, "Память" и "ОЗУ", или иначе. Отличается в зависимости от телефона, и способ, которым можно найти эти разделы (например, в Samsung они находятся внутри меню Smart Manager).

- В разделе дисковой памяти можно отдельно выбрать удаление ненужных данных, дублирующихся изображений и так далее. Вместе с этим, хотя ОС и может иногда предлагать удалить занимающие много места и неиспользуемые файлы, необходимо периодически проводить ручную очистку диска, особенно "Галереи", которая часто забивается медиафайлами из мессенджеров. Чтобы последнего не происходило, можно отключить автоматическую загрузку медиафайлов в настройках.

Фото: РИА Новости
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- В разделе оперативной памяти можно очистить кэш приложений, которые запущены в настоящее время. При этом сами запущенные приложения от очищения кэша работать не перестают и продолжат занимать память. Так что если вы их не используете, лучше выгрузить их из памяти через закрытие или через свайп влево на экране перехода между задачами. На разных телефонах для этого могут потребоваться разные действия (например, очистка кэша приложений может быть спрятана в разделе "Приложения" в меню настроек).

- Может также помочь очистка кэша и истории в мобильном браузере. Как правило, для этого требуется открыть его, нажать на три точки в правом верхнем углу и выбрать "История"/"Очистка" или "Удаление данных веб-серфинга". Внутри этого пункта можно будет уточнить, что удалить: куки, историю запросов, кэшированные файлы, разрешения для сайтов и так далее.

- Использование сторонних программ для очистки памяти себя не очень оправдывает: мобильные ОС уже достаточно продвинуты, чтобы (при небольшой помощи вручную) оптимально очищать память телефона. А вот риск случайно подхватить вирус или установить рекламную программу довольно велик. Поэтому рекомендуется очищать память самостоятельно.

Как очистить память телефона на iOS

На смартфонах Apple очистка памяти более стандартизирована.

- Чтобы очистить данные приложений, зайдите в "Настройки" > "Основные" > "Хранилище iPhone".

Фото: istock
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- Чтобы включить автоматическое удаление приложений на iPhone, выполните следующие действия: "Настройки" > "iTunes Store и App Store" > "Сгружать неиспользуемые".

- Чтобы очистить кэш браузера Safari откройте "Настройки", перейдите в меню "Safari", нажмите "Очистить историю и данные". Чтобы удалить файлы cookie, не очищая историю, выберите "Настройки" > Safari > "Дополнительно" > "Данные сайтов", затем нажмите "Удалить все данные".

Самым верным способом обновить работоспособность системы остается сброс до заводских настроек. Это можно сделать через саму ОС (на Android функция "Система и обновления", на iOS "Обнулить"), перед сбросом необходимо сделать резервную копию всех важных данных.

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