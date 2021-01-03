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03.01.2021 17:59
Рубрика: В мире

Медведчук раскритиковал минздрав Украины из-за российской вакцины

Текст: Александр Саможнев

Заявление главного санитарного врача, замминистра здравоохранения Виктора Ляшко об отказе регистрировать российскую вакцину "Спутник V" не имеет ничего общего с медициной, указал глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

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"Заявление главного санврача Украины является маразматическим трепом, не имеющим ничего общего ни с медициной, ни с интересами украинских граждан", - говорится в комментарии Медведчука, опубликованном на сайте партии.

Ранее Ляшко заявил, что на Украине будут использовать только вакцины, успешно прошедшие третью фазу исследований. В этой связи Медведчук уточнил, что на данный момент третью фазу испытаний не прошла ни одна из существующих вакцин. Это произойдет не ранее 2022 или 2023 года. При этом, по словам политика, украинские представители упорно не видят разницы в покупке вакцины и производстве на Украине с получением для этого высоких технологий.

Между тем стало известно о том, что харьковская компания "Биолек" обратилась в министерство здравоохранения с заявлением о госрегистрации вакцины от коронавируса "Спутник V".

В мире экс-СССР Украина Вакцинация от коронавируса Отношения России и Украины

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