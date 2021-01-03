Названа новая причина лишения водительских прав

Использование электрических рамок-обманок, которые помогают скрывать номера машин от камер наблюдения, может обернуться не только денежными потерями для владельца транспорта, предупредили в ГИБДД.

"За установку таких обманок водителя ждет протокол по части 2 статьи 12.2 КоАП - управление автомобилем без номера или с материалами, затрудняющими его чтение. За это предусмотрен штраф в пять тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Сегодня существует немало устройств, которые затрудняют работу камер наблюдения и считывание госномеров. Применение каждого из них грозит лишением прав. Специалисты также предупредили, что водителей, использующих такие ухищрения, ждут негативные последствия даже в том случае, если на момент остановки инспектором ГИБДД устройство не было активировано и номера читались как положено. При возникновении сомнений дорожные полицейские имеют право начать проверку и направить автомобиль с этими рамками на экспертизу.