Обнаруживший Эболу ученый предупредил о новых опасностях

О возможном появлении новых опасных болезней рассказал профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум. Именно он помог обнаружить в 1976 году вирус Эболы, взяв первые образцы крови у жертв болезни, передает телеканал CNN.

"Вырубки лесов увеличивают число контактов человека и возбудителей различных заболеваний. Это может стать в будущем причиной новых инфекционных вспышек", - цитирует ученого РИА Новости.

При этом Муембе-Тамфум не исключил, что степень распространения новых заболеваний будет сравнима с COVID-19. Мы живем в мире, в котором будут появляться новые патогены. А это и есть то, что представляет угрозу для человечества, отметил профессор.

Ранее представители ВОЗ сообщили, что в мире за сутки выявлено более 616 тысяч случаев заражения коронавирусом. США остаются лидером по числу заболевших. Здесь зарегистрировано уже 19 миллионов 578 тысяч 217 случаев инфицирования. Далее следуют Индия с 10 миллионами 305 тысячами 788 случаями и на третьем месте Бразилия, в которой положительный тест на коронавирус получили 7 миллионов 675 тысяч 973 человека.