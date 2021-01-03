Перечислены условия для вакцинации от коронавируса

У тех, кто приходит на прививку от коронавируса не должно быть признаков ОРВИ и обострения хронических заболеваний. Не стоит перед процедурой также не стоит злоупотреблять алкоголем и жирной пищей. Об этом рассказали медики.

"ОРВИ приводит к временному проседанию иммунитета, поэтому простуда в течение месяца до вакцинации станет противопоказанием. До и после прививки не стоит употреблять большое количество алкоголя", - цитирует РБК ведущего научного сотрудника Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессора вирусологии Александра Чепурнова.

Важен настрой на процедуру, поскольку излишнее волнение может стать причиной повышения артериального давления у пациента. Еще один совет экспертов - перед вакцинацией сдать ПЦР-тест на COVID-19, чтобы исключить наличие заболевания в бессимптомной форме. Также перед прививкой рекомендуется сдать анализ на антитела IgG и IgM, а после прививки также нелишним будет проверить уровень антител IgG. За сутки-двое до прививки желательно не посещать бани и сауны, считает инфекционист Андрей Поздняков. А вот прием пищи никак не влияет на эффективность процедуры, поэтому натощак вакцинироваться не нужно, добавил врач.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сравнила две российские вакцины от коронавируса: "Спутник V" и "ЭпиВакКорону", отметив их эффективность и отсутствие побочных эффектов. Эти препараты официально зарегистрированы Минздравом РФ.