Новости

Федерация лыжных гонок РФ оспорила наказание Червоткина на "Тур де Ски" 09:18
Курс биткоина обновил исторический максимум 09:10
На Камчатке восемь человек оказались запертыми в горящем здании 08:55
В Волжском СК проверит взрыв и гибель двух человек в гаражном боксе 08:23
Российские моряки не поняли причину задержания в Ливии 08:19
Перечислены условия для вакцинации от коронавируса 08:09
В болгарских горах произошло пять инцидентов с туристами 07:43
Названа новая причина лишения водительских прав 06:50
В бундестаге назвали "самоубийством" отказ от "Северного потока-2" 06:19
Tesla поставила рекордное число электромобилей в 2020 году 04:36
В Хабаровском крае увеличат выплаты на третьего ребенка 04:34
На Сахалине восстановили движение по закрытым из-за метели дорогам 04:05
В Мичигане разбился легкомоторный самолет 03:40
Американский телеведущий Ларри Кинг госпитализирован с COVID-19 02:49
В Грузии вновь ввели карантинные ограничения из-за коронавируса 02:37
В мире за сутки выявлено более 616 тысяч случаев заражения COVID-19 02:17
Андрей Максимов: Постоянство было удивительной чертой Владимира Коренева 01:43
Освобожденные в Ливии россияне и гражданин Украины прилетели в Москву 01:25
В США 11 сенаторов оспорят результаты президентских выборов 00:20
Эксперт оценил отказ норвежской фирмы от сертификации "Северного потока-2" 02.01.2021
Стали известны дата и время полуфиналов МЧМ по хоккею 02.01.2021
В первые сутки нового года в Подмосковье родились 117 детей 02.01.2021
РФПИ готов начать на Украине клинические испытания вакцины от COVID-19 02.01.2021
Путин подписал указ о праздновании 100-летия Московской филармонии 02.01.2021
МВД: Дроганов осенью сам ушел с поста начальника столичной ГИБДД 02.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
03.01.2021 08:09
Рубрика: Общество

Перечислены условия для вакцинации от коронавируса

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

У тех, кто приходит на прививку от коронавируса не должно быть признаков ОРВИ и обострения хронических заболеваний. Не стоит перед процедурой также не стоит злоупотреблять алкоголем и жирной пищей. Об этом рассказали медики.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Татьяна Голикова: Поликлиники будут принимать в праздничные дни

"ОРВИ приводит к временному проседанию иммунитета, поэтому простуда в течение месяца до вакцинации станет противопоказанием. До и после прививки не стоит употреблять большое количество алкоголя", - цитирует РБК ведущего научного сотрудника Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессора вирусологии Александра Чепурнова.

Важен настрой на процедуру, поскольку излишнее волнение может стать причиной повышения артериального давления у пациента. Еще один совет экспертов - перед вакцинацией сдать ПЦР-тест на COVID-19, чтобы исключить наличие заболевания в бессимптомной форме. Также перед прививкой рекомендуется сдать анализ на антитела IgG и IgM, а после прививки также нелишним будет проверить уровень антител IgG. За сутки-двое до прививки желательно не посещать бани и сауны, считает инфекционист Андрей Поздняков. А вот прием пищи никак не влияет на эффективность процедуры, поэтому натощак вакцинироваться не нужно, добавил врач.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сравнила две российские вакцины от коронавируса: "Спутник V" и "ЭпиВакКорону", отметив их эффективность и отсутствие побочных эффектов. Эти препараты официально зарегистрированы Минздравом РФ.

Общество Общество Здоровье Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В ВОЗ оценили действия российских медиков в пандемию как образцовые
В бундестаге назвали "самоубийством" отказ от "Северного потока-2"
Обнаруживший Эболу ученый предупредил о новых опасностях
Курс биткоина обновил исторический максимум
РФПИ готов начать на Украине клинические испытания вакцины от COVID-19
Какой подарок на Новый год хотят получить россияне
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года