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03.01.2021 14:00
Рубрика: Легковые авто

Пикап-монстр попал в аварию на сборочной линии

Текст: Григорий Гомельчук

Продажи сверхмощного пикапа Ram TRX еще не стартовали, но один из этих автомобилей уже попал в аварию, причем прямо на сборочной линии. Фотографию слегка помятого Ram, лежащего на боку, выложил в Instagram пользователь @sinister_lifestyle.

Фото: Пресс-служба Mazda.
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Очевидно, что машина сорвалась с крана, но виноват ли здесь человеческий фактор, или техника - не ясно. Официальные представители Chrysler на вопросы журналистов пока не ответили. А если вас беспокоит, не пострадал ли в инциденте кто-то из рабочих, можем успокоить - скорее всего нет. По крайней мере, автор сопроводил свой пост смеющимся смайликом.

Пикапы Ram до недавнего времени продавались под названием Dodge Ram. В новом поколении модели Ram 1500 появилась версия TRX, оснащенная двигателем V8 Hellcat объемом 6,2 литра и мощностью 702 л.с.. С таким "сердцем" огромный, тяжеленный пикап разгоняется до 96 км/ч всего за 4,5 секунды. При этом цены на Ram TRX начинаются от 69 995 долларов.