Прощание с Владимиром Кореневым пройдет 5 января

Прощание с Народным артистом России Владимиром Кореневым состоится 5 января в его родном Электротеатре Станиславский. Похоронят актера на Введенском кладбище в Москве.

"Прощание с Владимиром Борисовичем пройдет 5 января с 10.00 до 12.00 в театре. Проход будет свободный. Похоронят его на Введенском кладбище", - сообщили РИА Новости в театре.

Легенда советского кино и великолепный театральный актер Владимир Коренев скончался в субботу на 81-м году жизни от осложнений, связанных с коронавирусом.

Как написал в своем Facebook журналист и писатель Андрей Максимов, "он был красив какой-то нездешней, неземной красотой. Но и талантлив был невероятно".

"Все, конечно, вспоминают Ихтиандра. А я прекрасно помню его Робин Гуда, которого он играл рекордное количество лет на сцене театра. И пацаны многих поколений понимали, что такое красота, мужество и сила, глядя на его героя. Он был блистательный профессор Преображенский в чудесном спектакле Александра Товстоногова "Собачье сердце".

Он отдал всю свою жизнь театру Станиславского, сыграв на его сцене серьезные, важные роли. Всю жизнь - в одном театре. Всю жизнь - с одной женой. Постоянство было его удивительной чертой", - отметил Максимов.