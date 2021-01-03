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03.01.2021 14:03
Рубрика: Экономика

Первые женщины-машинисты вышли на линию в московском метро

Текст: Любовь Проценко

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал о том, что первые женщины-машинисты вышли на линию в московском метро. Он напомнил:

Фото: ГУП "Московский метрополитен"
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"С 1 января 2021 года в соответствии с приказом Министерства труда женщины теперь допущены к управлению поездами Московского метрополитена. В наше время мы считаем, что должен быть выбор у всех: заниматься и работать там, где он хочет, независимо от пола. Поэтому мы очень рады, что Московский метрополитен одним из первых в Российской Федерации дает такую возможность женщинам, которые работали в метро, получить новую профессию".

По словам главы транспортного комплекса столицы, девушки готовились почти год, с февраля прошлого года. Свою работу они начали на Филевской ветке, где поезда одни из самых современных в мире.

Напомню, ﻿женщины в столичном метро женщины работали и раньше, еще с 1936 года. В Великую Отечественную войну их в профессии было не меньше, чем мужчин. В начале 80-х женщин в кабину состава допускать перестали, объяснив запрет тяжелыми нагрузками.

"Сегодня поезда стали комфортнее и в плане управления, и безопасности. Много автоматики, - объяснил мэр Москвы Сергей Собянин, когда встречался с женщинами в учебно-производственном центре метро. - Учитывая огромную просьбу девчат, которые хотели стать машинистами, мы обратились в министерство транспорта, в министерство труда. И вот с 1 января 2021 года женщинам разрешили вновь работать машинистами электропоездов".

Напомню, 80% водителей столичных трамваев - женщины, около 60% водят электробусы.

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