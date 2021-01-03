Прокуратура начала проверку после гибели мальчика от укусов собак

Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, 2 января 2020 года 11-летний мальчик находился во дворе частного домовладения в городском округе Ивантеевка, когда на него напали содержавшиеся там собаки. От полученных ранений ребенок скончался на месте.

По словам официального представителя надзорного ведомства, прокуратура Московской области поручила прокуратуре Ивантеевки провести проверку в связи с нападением собак на малолетнего ребенка.

В частности, прокуроры проверят соблюдение законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарных и санитарно-эпидемиологических правил.

Кроме того, будет дана оценка исполнению органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Также на контроль прокуратуры поставлен ход расследования уголовного дела.