В Дагестане зафиксировано второе в 2021 году землетрясение

В Дагестане ночью 3 января зафиксировано второе с начала года в регионе землетрясение. Магнитуда составила 4,2 балла.

Как сообщает ТАСС, эпицентр сейсмособытия находился в акватории Каспийского моря в десяти километрах от побережья Дербентского района. Максимальная глубина колебаний находилась на глубине 30 километров.

Ближайший к эпицентру сейсмического события населенный пункт - поселок Белиджи с населением более 10 тысяч человек. Информации от регионального центра МЧС о пострадавших и разрушениях нет. Не поступало также информации об образовании на Каспии цунами.

Напомним, что 2 января в Кайтагском районе произошло землетрясение с магнитудой 4,9 баллов в эпицентре. Сообщений о разрушениях и жертвах также не поступало.