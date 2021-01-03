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03.01.2021 14:15
Рубрика: Происшествия

Появились подробности отравления газом семьи в Ростовской области

Текст: Николай Грищенко

В ходе отравления газом в городе Сальск Ростовской области погибла семья: мать, отец и двое несовершеннолетних детей. Ранее сообщалось о гибели одного ребенка.

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- Трагедия произошла 3 января в одном из домов на улице Новостройка. Погибли четыре человека, в том числе двое детей - мальчик 12 лет и девочка 13 лет, - сообщила "РГ" пресс-секретарь прокуратуры Ростовской области Елизавета Комахидзе.

По факту ЧП сотрудниками СК проводится доследственная проверка, ход которой контролируется надзорными органами.

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