Появились подробности отравления газом семьи в Ростовской области

В ходе отравления газом в городе Сальск Ростовской области погибла семья: мать, отец и двое несовершеннолетних детей. Ранее сообщалось о гибели одного ребенка.

- Трагедия произошла 3 января в одном из домов на улице Новостройка. Погибли четыре человека, в том числе двое детей - мальчик 12 лет и девочка 13 лет, - сообщила "РГ" пресс-секретарь прокуратуры Ростовской области Елизавета Комахидзе.

По факту ЧП сотрудниками СК проводится доследственная проверка, ход которой контролируется надзорными органами.