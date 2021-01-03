Сергей Жигунов выписался из ялтинского госпиталя

Российский актер Сергей Жигунов выписался из госпиталя в Ялте, где он проходил лечение от коронавируса.

"После трех недель болезни буду долечиваться амбулаторно. Все последние тесты отрицательные", - написал Жигунов на своей страничке в Instagram.

Актер поблагодарил ялтинских врачей и всех за поддержку.

Напомним, Жигунова госпитализировали в Ливадийскую больницу 28 декабря. Новый год актер встретил в госпитале, глава администрации Ялты Янина Павленко передала Жигунову к празднику холодец, который приготовила сама.