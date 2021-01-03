В Сочи на тушение лесного пожара направили вертолет

В Сочи к борьбе с лесным пожаром, который третий день полыхает в границах Туапсинского и Солохаульского лесничеств, сегодня утром привлекли вертолет Ка-32. Авиацию применяют на территории, свободной от высоковольтных линий электропередачи. Огонь прошел уже порядка 40 гектаров площади.

- В районе Головинки продолжается ликвидация огня, в тушении участвует 131 человек, привлечено 30 единиц техники. Сил и средств достаточно, - рассказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Вадим Снегирев.

По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сейчас в регионе действуют шесть возгораний лесной подстилки - в Туапсинском районе и пригороде Сочи. Общая площадь активного огня на всех участках составила порядка 1000 квадратных метров, два очага удалось локализовать. Угрозы населенным пунктам нет. Спасатели отслеживают обстановку с помощью информационных ресурсов и беспилотников, на месте организован штаб пожаротушения. Всего к ликвидации стихии привлекли 249 человек и 54 единиц спецтехники.