Роспотребнадзор изучит информацию о новой смертельной болезни

Роспотребнадзор следит за ситуацией в Конго, где сообщили о возможном возникновении новой не известной науке смертельной болезни, подтвердили в ведомстве. Причем, официальной информации о ней пока нет, а все публикации сейчас изучаются.

Впервые о "болезни X" или геморрагической лихорадке сообщил телеканал CNN. Как пишет РИА Новости со ссылкой на американское средство массовой информации, о возможности появления нового смертельно опасного патогена заявил ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум, тот самый, который в 1976 году обнаружил вирус Эбола. Он предупредил о появлении новых заболеваний в ближайшем будущем. Признаками болезни X он назвал кровотечение из носа, рта, глаз и ушей, с которыми в республике Конго была госпитализирована "нулевая пациентка". При этом тесты на Эболу и другие известные заболевания показали отрицательные результаты.

В то же время российский доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский считает, что сегодня нет оснований серьезно опасаться пандемии новых смертельных болезней. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Звезда". По его словам, отдельные возникающие случаи, безусловно, необходимо исследовать, но к пандемии они не приведут. Аграновский также подчеркнул, что не стоит ждать и новых зооносов - инфекций, которые передаются от животного к человеку. Основным резервуаром для них по-прежнему остаются животные, тем более, что воздушно-капельным путем, как грипп и коронавирус, они не распространяются.