Роспотребнадзор изучит информацию о новой смертельной болезни

Новости

Вильфанд предупредил о мягком варианте зимы в европейской части России 17:02
В Сербии организовали незаконное прослушивание президента Вучича 16:52
В Москве появился онлайн-гид по праздничным улицам 16:37
В Японии рассчитывают на приезд мировых лидеров на Олимпиаду 16:32
Дзюба обошел Ибрагимовича и Неймара в списке лучших бомбардиров 2020 года 16:27
В Москве появится первый в мире крытый центр для занятий серфингом 16:22
Российские туристы предпочитают планировать путешествия по интернету 16:20
Власти Ленобласти прокомментировали территориальные претензии Эстонии 16:19
Названо имя нового спутника "Доктора Кто", мнения фанатов разделились 16:16
Компания Pfizer предложила вакцину в Африке "по непомерной цене" 16:01
Видео: в новогоднюю ночь муж сломал звезде "Универа" Анне Хилькевич нос 15:59
В Крыму нашли древнее захоронение с "билетом" в загробный мир 15:37
Названы самые популярные у россиян в 2020 году песни 15:03
Инфекционист спрог­нозировал рост забол­еваемости коронавиру­сом в России 15:01
Россияне назвали профессию врача самой благородной 14:55
Трое жителей Волжского обварились кипятком при порыве тепломагистрали 14:54
Эксперты Variety назвали лучшие хорроры 2020 года 14:41
Более 100 тысяч добровольцев зарегистрированы в центре "Мосволонтер" 14:36
Назван точный диагноз госпитализированного с COVID Василия Ланового 14:35
Два автомобиля столкнулись в Туве: восемь погибших 14:35
Появились подробности отравления газом семьи в Ростовской области 14:15
Прощание с Владимиром Кореневым пройдет 5 января 14:12
Хоккейный полуфинал Канада - Россия покажет Первый канал 14:06
Первые женщины-машинисты вышли на линию в московском метро 14:03
До 10% месячной нормы осадков может выпасть в столичном регионе 3 января 13:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
03.01.2021 15:54
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор изучит информацию о новой смертельной болезни

Текст: Елена Манукиян
Роспотребнадзор следит за ситуацией в Конго, где сообщили о возможном возникновении новой не известной науке смертельной болезни, подтвердили в ведомстве. Причем, официальной информации о ней пока нет, а все публикации сейчас изучаются.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Впервые о "болезни X" или геморрагической лихорадке сообщил телеканал CNN. Как пишет РИА Новости со ссылкой на американское средство массовой информации, о возможности появления нового смертельно опасного патогена заявил ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум, тот самый, который в 1976 году обнаружил вирус Эбола. Он предупредил о появлении новых заболеваний в ближайшем будущем. Признаками болезни X он назвал кровотечение из носа, рта, глаз и ушей, с которыми в республике Конго была госпитализирована "нулевая пациентка". При этом тесты на Эболу и другие известные заболевания показали отрицательные результаты.

Фото: iStock
Биологи придумали способ предотвращения эпидемий вроде COVID-19

В то же время российский доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский считает, что сегодня нет оснований серьезно опасаться пандемии новых смертельных болезней. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Звезда". По его словам, отдельные возникающие случаи, безусловно, необходимо исследовать, но к пандемии они не приведут. Аграновский также подчеркнул, что не стоит ждать и новых зооносов - инфекций, которые передаются от животного к человеку. Основным резервуаром для них по-прежнему остаются животные, тем более, что воздушно-капельным путем, как грипп и коронавирус, они не распространяются.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 24 150 случаев COVID-19 в 84 регионах
Прощание с Владимиром Кореневым пройдет 5 января
Слуцкий прокомментировал слова спикера парламента Эстонии о границе с РФ
Обнаруживший Эболу ученый предупредил о новых опасностях
В бундестаге назвали "самоубийством" отказ от "Северного потока-2"
Какой подарок на Новый год хотят получить россияне
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года