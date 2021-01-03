С 1 марта вступят в силу новые правила техосмотра

С марта вводится в эксплуатацию единая автоматизированная система технического осмотра автомобилей. В проекте приказа МВД порядок работы этой системы уже регламентирован.

Известно, что система будет работать в круглосуточном режиме, а все сведения о техосмотре транспортных средств будут храниться в электронном виде. Доступ к ней разрешат для сотрудников Госавтоинспекции на федеральном и региональном уровнях.

Планируют осуществлять защищенный обмен информацией с профессиональным объединением страховщиков. В качестве идентификатора сведений о результатах проведения техосмотра будет использоваться номер диагностической карты автомобиля или один из реквизитов транспортных средств, номер кузова или номер шасси.

Оформление диагностических карт начнут производить непосредственно в электронном виде в системе технического осмотра с обязательным фотографированием транспортного средства до и после осмотра. Оформленная диагностическая карта будет подписана электронной подписью технического эксперта, проводившего осмотр.