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03.01.2021 12:39
Рубрика: Легковые авто

С 1 марта вступят в силу новые правила техосмотра

Текст: Михаил Фалалеев
С марта вводится в эксплуатацию единая автоматизированная система технического осмотра автомобилей. В проекте приказа МВД порядок работы этой системы уже регламентирован.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Известно, что система будет работать в круглосуточном режиме, а все сведения о техосмотре транспортных средств будут храниться в электронном виде. Доступ к ней разрешат для сотрудников Госавтоинспекции на федеральном и региональном уровнях.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Планируют осуществлять защищенный обмен информацией с профессиональным объединением страховщиков. В качестве идентификатора сведений о результатах проведения техосмотра будет использоваться номер диагностической карты автомобиля или один из реквизитов транспортных средств, номер кузова или номер шасси.

Оформление диагностических карт начнут производить непосредственно в электронном виде в системе технического осмотра с обязательным фотографированием транспортного средства до и после осмотра. Оформленная диагностическая карта будет подписана электронной подписью технического эксперта, проводившего осмотр.