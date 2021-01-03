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03.01.2021 09:37
Рубрика: Спорт

Сборная России сыграет с Канадой в полуфинале МЧМ-2021

Текст: Илья Соболев
На молодежном чемпионате мира (U-20), проходящем в канадском Эдмонтоне, определились полуфинальные пары. Сборная России за право сыграть в финале поспорит с канадцами, а финны сыграют с США.

Напомним, в четвертьфинале подопечные Игоря Ларионова прошли Германию (2:1), Канада была сильнее Словакии (5:2), сборная Финляндии одержала волевую победу над Швецией (3:2), а США прошли Чехию (3:0).

Среди участников МЧМ по хоккею нет случаев заражения коронавирусом

По регламенту состав полуфинальных пар определялся на основе рейтинга по итогам выступления команд на групповом этапе. Вот как он выглядел: 1) Канада; 2) США; 3) Финляндия; 4) Россия; 5) Швеция; 6) Германия; 7) Чехия; 8) Словакия.

Лучшая команда рейтинга из оставшихся - Канада - получила худшую - сборную Россию. Матч состоится в ночь с 4 на 5 января в 02.00 по московскому времени. Напомним, перед стартом МЧМ-2021 соперники сыграли в товарищеском матче. С минимальным счетом победу одержали канадцы - 1:0.

На турнире "кленовые листья" выиграли все свои пять матчей с общим счетом 36:4. Россияне на групповом этапе обыграли американцев (5:3), уступили чехам (0:2), разгромили Австрию (7:1) и одолели в овертайме шведов (4:3).

Встреча США - Финляндия состоится рано утром 5 января в 5:30 мск.

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