Семь мифов о бензине. Рассказываем об ошибочных утверждениях

Что нужно знать о бензине. Рассказываем об ошибочных утверждениях и отвечаем на частые вопросы.

Тип бензина проверяется по цвету

В советские и ранние постсоветские времена бензин мог иметь синий, красный и другие оттенки, маркирующие октановое число. К примеру, топливо АИ-72 окрашивалось в розовый цвет, АИ-76 - в желтый; АИ-93 - в оранжево-красный; АИ-98 - в синий.

Позже отдельные компании начали добавлять в горючее красители, чтобы визуально определять, фирменный ли бензин залит в топливный бак или речь идет о топливе стороннего производителя.

Сегодня цвет бензина вопреки распространенному мнению никак не связан с октановым числом (ОЧ). Согласно требованиям ГОСТа, современный бензин может содержать красители любых цветов, кроме зеленого и голубого. Соответственно практика подкрашивания бензина по-прежнему имеет место, но исключительно для маркировки фирменного продукта и выявления подделок. Насторожить же должен осадок в топливе, чересчур темный или почти коричневый цвет.

Смешивание бензинов с разными ОЧ чревато расслоением смеси

Часто можно услышать такое утверждение - если долить к 92-му бензину топливо АИ-98, то по факту горючее не смешается. Ввиду разной плотности АИ-98 якобы будет собираться, условно говоря, на поверхности 92-го горючего.

В результате, когда 98-ой бензин выгорит, детонационная стойкость двигателя к низкооктановому остатку снизится, и это вызовет детонацию и повышенную нагрузку на силовой агрегат.

Такое утверждение - миф. Плотность низко- и высокооктанового бензина действительно различается, однако не кардинально и находится в рамках оговоренного стандартом диапазона 725 - 780 кг/м3. Поэтому просто смешиваем в равных пропорциях АИ-92 и АИ-98, получаем по сути аналог 95-го топлива. На работу двигателя данная манипуляция никак не повлияет.

Октановое число говорит о качестве бензина

Существует устойчивое мнение, что бюджетное топливо АИ-92 отличается невысоким качеством, поскольку нацелено на неприхотливые моторы. Такие утверждения неверны и опровергаются современным производственным процессом горючего.

Максимальное октановое число (ОЧ), которое бензин получает после крекинга - 80. Для последующего повышения ОЧ используется различный набор присадок - составов с алкилами, эфирами, спиртами, элементами, повышающими устойчивость горючего к замерзанию. В результате ОЧ удается поднять до 92, 95, 98 и 100.

Иными словами, у топлива с разным ОЧ одна, общая основа. Более того, сегодня многие автопроизводители стремятся адаптировать массовые модели для работы на доступном АИ-92. Вот конкретные примеры: Lada Granta, Vesta и Largus, Kia Rio, Hyundai Solaris и Creta, Renault Logan и Duster, Volkswagen Polo и Skoda Rapid, а также многие новинки китайского автопрома.

На АЗС известного бренда всегда хороший бензин

В большинстве случаев качество топлива на раскрученных сетевых автозаправках действительно высокое. Однако имеется и много исключений, что связано с практикой франчайзинга - право продавать топливо под разрекламированным брендом может приобрести любая мелкая фирма, которой достаточно заключить контракт с компанией верхнего эшелона. Конечно, для заключения такого договора компания, покупающая франшизу, должна соответствовать требованиям головной фирмы. А последняя, заботясь о своей репутации, следит за контролем качества таких сторонних АЗС.

И тем не менее не редки случаи, когда бензин от головной компании разбавляют другим, октановое число повышают присадками, а чистота топливных фильтров и оборудования не всегда соответствует оговариваемым нормативам. Выявить подвох поможет визуальный осмотр автозаправки (оборудование должно быть современным и в хорошем состоянии). В то же время очереди на АЗС и персонал в фирменной униформе - признаки хорошего качества.

Убедиться же, что компания работает по франшизе, можно ознакомившись с документами, размещенными на информационных табло. Там должна быть указана организация-собственник АЗС, ее ИНН и юридический адрес. Можно также изучить список фирменных АЗС на официальном сайте топливной компании, продающей франшизу. Не стоит заправляться на подозрительных брендированных АЗС, если на кассе у вас не принимают карту лояльности.

Топливо не стареет

И снова - ошибка. Запасать топливо впрок не имеет смысла, поскольку оно имеет срок годности. Согласно современным нормам, гарантийный срок хранения автомобильного бензина всех марок составляет 1 год со дня изготовления топлива.

При этом скорость деградации бензина зависит от температуры (возрастает с ее повышением) и от поверхности соприкосновения с воздухом и металлами. Соответственно, быстрее всего бензин утрачивает свои свойства в топливном баке автомобиля.

Максимальный срок - полгода. В то же время срок годности бензина все же можно продлить спецприсадками - стабилизаторами, предотвращающими окисление. Производители стабилизаторов обещают сохранение рабочих свойств бензина до двух-трех лет.

Бензин не замерзает

Сам по себе бензин может замерзнуть при температуре около 72 градусов по Цельсию. Однако замерзание все же может спровоцировать наличие в бензобаке, топливопроводе, фильтре и бензонасосе воды, которая образуется в процессе конденсации.

Последний процесс запускается, как правило, тогда, когда топливный бак пустеет, и на его стенках от перепада температур образуется влага.

Вода может просочиться в бак также при заправке машины в дождливую или снежную погоду. При серьезном "минусе" вода, проникшая в топливную систему, кристаллизуется (чаще всего - в топливном фильтре) и блокирует проход для топлива. В итоге могут возникнуть проблемы с запуском мотора. Если вы заподозрили, что в проблемах запуска виновата вода, нужно снять топливный фильтр и прочистить его, также очистить бензобак от "отложений" в его нижней части.

При ДТП бензин в баке может взорваться

Подобный сценарий можно увидеть в кино, однако на практике такое практически невозможно. Как известно, взрыв провоцирует смешение паров бензина с воздухом. Между тем, топливная система герметична, а вероятность взрыва топливного бака никак не связана с количеством залитого в него топлива.

Другое дело - возгорание. При разгерметизации топливопровода и попадании горючего на раскаленный коллектор или горячие элементы системы выпуска (например, каталитический нейтрализатор), очень вероятен пожар, который трудно погасить. Однако мы написали "практически" невозможно.

Известны случаи, когда взрывался не топливный бак, а глушитель. Такие ЧП имели место в частности при длительных попытках завести двигатель, как правило, старых автомобилей.

В результате обогащенная смесь догорала в коллекторной системе и глушителе и воспламеняла топливные пары. При этом во всех случаях имело место разбалансирование системы, подающей топливно-воздушную смесь. Фактически происходил своеобразный микровзрыв, напоминающий выстрел. Глушитель мог выйти из строя, однако речь о настоящем взрыве, представляющем опасность для автомобиля, разумеется, не шла.