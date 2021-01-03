Tesla поставила рекордное число электромобилей в 2020 году

В минувшем году компания Tesla поставила покупателям почти полмиллиона электромобилей, лишь немного не дотянув до поставленной цели в 500 тысяч. Об этом говорится на сайте производителя экотранспорта.

"За 2020 год электромобили Tesla были поставлены 499 550 покупателям. В целом компания произвела 509 737 электрокаров", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Model 3 и Model Y - самые востребованные и бюджетные авто. Их приобрели свыше 442 тысяч покупателей (442,5 тыс.). Более дорогие Model S и Model X в минувшем году купили больше 57 тысяч человек.

Tesla была основана Илоном Маском в 2003 году. Сначала компания специализировалась только на производстве электромобилей, однако позднее стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.