Тренер рассказала, как сохранить фигуру в новогодние праздники

Врачи-диетологи определили, что изменение режима питания на Новый год и Рождество может привести к набору лишнего веса: в среднем набирается около двух-трех килограммов. Однако фигуру можно сохранить, если уделить больше времени новогодним забавам на свежем воздухе и легкой физкультуре.

Тренер "Бегового сообщества" Вера Соснова рассказала RT, что для сохранения физической формы нужно "подходить к праздничному периоду с головой".

"Помните, самое важное - самоконтроль. Конечно, это не так просто. Да, позвольте себе немного расслабиться, в чем-то отойти от привычного рациона. Но не забывайте о физических нагрузках", - отметила специалист.

Она рекомендует не забывать про легкую пробежку, силовую тренировку и общую физкультурную подготовку.

Стоит отметить, что традиционные новогодние забавы - катание на коньках, лыжах, санках и игры на свежем воздухе прекрасно помогают сжечь лишние калории.

"Калории должны и приходить, и уходить! Если же они только приходят, да еще и в избытке, потом вам же будет тяжелее в разы возвращать форму, привычный режим, рацион", - отметила тренер.