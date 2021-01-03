В Раде предрекли тяжелые последствия отказа от российской вакцины

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива подверг сомнению заявления официальных украинских представителей об отказе от регистрации российской вакцины "Спутник V".

По словам Кивы, председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко хотят "выслужиться" перед Вашингтоном.

"Мы хорошо помним, как эти два афериста в начале 2020 года заработали на продаже масок из госрезерва за границу, оголив страну перед болезнью. Так и сегодня эти проходимцы ищут возможность, как нажиться на закупке вакцины и выслужиться перед американским посольством", - написал депутат в Facebook. По его словам, действия чиновников приведут к тяжелым последствиям для здравоохранения государства.

Как сообщала "РГ", Харьковская фармкомпания "Биолек" подала в правительство документы для госрегистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Специалисты рассчитывают наладить производство препарата для вакцинации населения.

Это стало возможным благодаря договоренности главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука во время поездки в Россию. Производство вакцины на украинской территории может быть обеспечено за короткий срок от трех месяцев до полугода, полагает политик.