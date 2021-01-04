Джереми Кларксон рассказал об ужасе, который пробудил в нем COVID-19

Британский телеведуший, многолетний вдохновитель Top Gear, один из создателей автошоу Тhe Grand Tour Джереми Кларксон с присущей ему прямолинейностью поделился в авторской колонке в Sunday Times своей историей борьбы с новой коронавирусной инфекцией, которой он заразился в конце декабря.

Он перечислил появившиеся у себя симптомы, характерные для COVID-19 и поведал о вердикте врача: если через две недели ему не станет лучше, он отправится в больницу. Кларксон откровенно рассказал о том, что его обуял страх, когда дыхание стало стесненным.

"Так как мне шестьдесят, я толстый, выкурил полмиллиона сигарет, перенес двустороннюю пневмонию, я, возможно умру, один, в одинокой пластиковой палатке", - такие картины рисовало Кларксону его воображение.

По его словам, опыт был донельзя пугающим, так как ранее, когда он заболевал, у него всегда присутствовала уверенность, что лекарство и время сделают свое дело. Однако в этот раз ему пришлось лежать в одиночестве и просто ждать, зная, что на лекарства нельзя особо рассчитывать, а время может работать против него.