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Трейлер спецэпизода The Grand Tour: Кларксон едет на Мадагаскар

ТВ и сериалы
    18.11.2020, 18:45
Текст:   Юлия Авакова
Фото: youtube.com/ The Grand Tour Фото: youtube.com/ The Grand Tour
Фото: youtube.com/ The Grand Tour

Британский журналист, телеведущий и пламенный автолюбитель Джереми Кларксон, получивший популярность благодаря автошоу Top Gear (и удвоивший ее после скандального увольнения из программы и сопутствующих событий), наконец-то обнародовал трейлер многострадального спецвыпуска своей программы The Grand Tour, который в докоронавирусные будни имел все шансы стать частью полноценного сезона. Предыдущее появление шоу на Amazon Prime, напомним, также представляло собой спецэпизод (Seamen Special был посвящен путешествию на лодках по Меконгу).

Фото: youtube.com/ IGN
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На этот раз в эпизоде под названием A Massive Hunt Джереми Кларксон, Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд отправятся на острова Мадагаскар и Реюньон - им предстоит продемонстрировать недюжинную смекалку, адаптируя автомобили к условиям сложного рельефа. Не обойдется без блужданий по джунглям, гонок на впечатляющем мосту, а также усовершенствованию автомобилей, путем установки на них гусениц.

Что касается дальнейших планов, Мэй с хитрецой намекнул Radio Times, что ребята буквально на днях закончили съемки эпизода в Шотландии (где действуют несколько другие правила в области противодействия COVID-19, чем в других частях Королевства). По его мнению, несмотря на кажущуюся неприметность региона, команде проекта есть чем удивить зрителей.

Фото: youtube.com/ WBRussia
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Анонсированное ранее путешествие по России, которого с нетерпением ждет отечественная публика, не отменено окончательно - но зрителям следует запастись терпением: пока ограничения не будут сняты в достаточном объеме, к съемкам приступить не удастся.

Премьера нового эпизода состоится 18 декабря 2020 года на Amazon Prime.

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