Трейлер спецэпизода The Grand Tour: Кларксон едет на Мадагаскар

Британский журналист, телеведущий и пламенный автолюбитель Джереми Кларксон, получивший популярность благодаря автошоу Top Gear (и удвоивший ее после скандального увольнения из программы и сопутствующих событий), наконец-то обнародовал трейлер многострадального спецвыпуска своей программы The Grand Tour, который в докоронавирусные будни имел все шансы стать частью полноценного сезона. Предыдущее появление шоу на Amazon Prime, напомним, также представляло собой спецэпизод (Seamen Special был посвящен путешествию на лодках по Меконгу).

На этот раз в эпизоде под названием A Massive Hunt Джереми Кларксон, Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд отправятся на острова Мадагаскар и Реюньон - им предстоит продемонстрировать недюжинную смекалку, адаптируя автомобили к условиям сложного рельефа. Не обойдется без блужданий по джунглям, гонок на впечатляющем мосту, а также усовершенствованию автомобилей, путем установки на них гусениц.

Что касается дальнейших планов, Мэй с хитрецой намекнул Radio Times, что ребята буквально на днях закончили съемки эпизода в Шотландии (где действуют несколько другие правила в области противодействия COVID-19, чем в других частях Королевства). По его мнению, несмотря на кажущуюся неприметность региона, команде проекта есть чем удивить зрителей.

Анонсированное ранее путешествие по России, которого с нетерпением ждет отечественная публика, не отменено окончательно - но зрителям следует запастись терпением: пока ограничения не будут сняты в достаточном объеме, к съемкам приступить не удастся.

Премьера нового эпизода состоится 18 декабря 2020 года на Amazon Prime.