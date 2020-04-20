Джереми Кларксон не приедет в Россию из-за коронавируса

Британский журналист и телеведущий Джереми Кларксон, получивший популярность благодаря автошоу Top Gear (которая удвоилась после его скандального увольнения и сопутствующих событий), рассказал о срыве съемок передачи The Grand Tour в России.

В рамках сессии вопросов и ответов на YouTube он поведал о том, что поездке в нашу страну, изначально запланированной на апрель, не суждено состояться в силу эпидемии коронавируса и принятых в связи с этим мер.

Эти планы перенесены на неопределенный срок, ни сам Кларксон, ни его соведущие Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй на данный момент не знают, возможно ли будет осуществить задуманное в будущем.

И это далеко не единственная напасть, обрушившаяся на коллектив передачи - недавно работу над новыми сериями пришлось приостановить в силу того, что продюсер Энди Уилман заразился коронавирусом. Радует хотя бы тот факт, что второй эпизод текущего четвертого сезона, стартовавшего в конце 2019 года с путешествия творческой команды по Вьетнаму и Камбодже, находится на стадии завершения. Для его создания Кларксону со товарищи пришлось отправиться на Мадагаскар.