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04.01.2021 15:50
Рубрика: Экономика

Индексация пенсий работающим пенсионерам может произойти уже весной

Текст: Кира Латухина
Индексация пенсий работающим пенсионерам может произойти уже весной - если кабмин оперативно внесет законопроект, то он будет принят до марта, считают в Госдуме. Сегодня президент поручил кабмину до февраля подготовить соответствующие предложения.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

"Для принятия этого решения нужен закон. Я так думаю, что правительство, получив такое поручение, проводит необходимую работу. Если документ будет оперативно внесен в Госдуму, парламент его может принять уже до марта", - заявил РИА-Новости первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский. Депутаты и сенаторы поддержат эту инициативу, уверен он.

Фото: iStock
Путин поручил изучить вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров

В стране свыше 9 млн работающих пенсионеров, потребуется около 9 млрд рублей ежемесячно, подсчитал парламентарий. При этом индексация может проводиться по отдельным категориям работающих пенсионеров, в том числе исходя из уровня их зарплат, добавил Рязанский.

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов не исключил, что решение о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам может прозвучать на Послании президента Федеральному собранию. В Госдуме сейчас три законопроекта о возврате индексации. Но правительство должно проработать вопрос источников финансирования - ведь федеральный бюджет и бюджет Пенсионного фонда утверждены без учета индексации пенсий работающим, заметил он.

"Для того, чтобы вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам, нужна политическая воля. Она была проявлена", - заявил РИА-Новости первый зампред комитета Госдумы по труду и соцполитике Михаил Тарасенко. Решение будет реализовано в реальные для перестройки системы сроки, считает он. "Полагаю, что в течение января-февраля эту проблему можно решить... Я думаю, что уже с весны работающие пенсионеры смогут получать индексацию своих пенсий, как и все остальные граждане, заработавшие свое право на страховую пенсию", - заметил депутат.

"Средств потребуется немало. Но это стоит того, потому что государство на этом теряет больше через серые заработные платы и прочие уходы. Люди находят способы, чтобы компенсировать себе потери от того, что их пенсия не индексируется в положенном размере", - заключил Тарасенко.

Экономика Пенсии и пособия Повышение пенсий

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