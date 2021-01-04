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Рубрика: Общество

Инфекционист обозначила сроки улучшения ситуации с COVID-19 в мире

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Изменения ситуации с коронавирусом стоит ожидать к концу 2022 года. О возможности переломить ситуацию к этому времени рассказала президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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По оценкам эксперта, на противостояние распространению COVID-19 в мире уйдет до двух с половиной лет. "Думаю к 2022 году коронавирус уже не будет столь актуален, как сейчас", - цитирует Шестакову РИА Новости.

Главные шаги для улучшения ситуации - вакцинация населения и создание лекарств против коронавируса. Защитить организм от COVID-19 можно поставив прививку. Медицинские кабинеты работают в том числе и в праздничные дни. Вакцинируют лекарством "Спутник V"- это разработка российских ученых Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Препарат векторный, сделан на основе аденовируса человека. Чтобы обеспечить длительный иммунитет, российские ученые предложили использовать два разных типа аденовирусных векторов для первой и второй вакцинации, усиливая действие вакцины. Это отличает "Спутник V" от других разрабатываемых в мире вакцин на базе аденовирусных векторов.

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