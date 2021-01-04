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04.01.2021 10:03
Рубрика: Спорт

Ларионов: Готовы взять реванш у Канады за поражение в прошлогоднем финале

Текст: Артур Нанян
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов ответил на вопросы журналистов перед полуфинальным матчем чемпионата мира против Канады. По словам Ларионова, его команда готова взять реванш у "кленовых листьев" за поражение в финале прошлогоднего розыгрыша турнира, когда наши уступили со счетом 3:4.
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

"Ожидаем классическую игру с эмоциями, драмой. Не вижу другого хоккея, который должны демонстрировать молодые ребята. Горим желанием взять реванш за прошлогодний проигрыш. Все помнят, насколько обидно было уступить в той встрече", - сказал Ларионов.

Фото: Крис Бэрри/ РИА Новости
Как Россия играла с Канадой на молодежных чемпионатах мира

"То, что нас не считают фаворитами - это хорошая мотивация. Мы готовы быть андердогами. Тренерский штаб верит в команду. Каждый из хоккеистов в состоянии провести лучший матч на соревнованиях, а, может, и в жизни", - отметил российский наставник.

Рулевой "молодежки" также отметил, что не говорил с командой о работе судей в грядущем поединке.

"Это очень тонкий момент. Стараюсь не акцентировать внимание на арбитрах. В этом плане мы должны быть готовы к любому повороту. Цель, которая стоит перед нами, выше всего, что может произойти", - считает Ларионов.

Напоследок Игорь Николаевич коснулся темы травмированных. В частности, под вопросом участие в матче с Канадой форварда Егора Чинахова, заработавшего повреждение в игре группового этапа с Австрией (7:1).

"По Чинахову вопрос открыт. Завтра с утра он будет на льду, сегодня он смотрелся неплохо. Однако мы хотим дать ему еще одно утро. Абрамов возвращается к Грищюку и Афанасьеву", - подчеркнул Ларионов.

Матч Канада - Россия пройдет в ночь на 5 января и начнется в 02:00 по московскому времени.

Спорт Хоккей Чемпионат мира Молодежный чемпионат мира по хоккею 2021

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