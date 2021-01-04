Лыжник Большунов уверенно лидирует в Кубке мира и на "Тур де Ски"

После завершения состоявшей из трех этапов швейцарской части лыжегоночной многодневки "Тур де Ски" россиянин Александр Большунов уверенно лидирует в общем зачете соревнований, а в классификации Кубка мира 2020/21 его отрыв от ближайших преследователей уже совсем гигантский.

В швейцарском альпийском местечке Валь Мюстаир Александр взял "серебро" в спринте, а затем выиграл 15-километровые масс-старт и гонку преследования. К переезду в итальянский Тоблах на 4-5-й этапы Большунов в зачете "Тур де Ски" опережает своего соотечественника Артема Мальцева на 53 секунды, француза Мориса Манифика - на 1 минуту и 7 секунд.

Далее в промежуточном протоколе расположились на Денис Спицов (1.10 дефицита), швейцарский ветеран Дарио Колонья и еще один россиянин Иван Якимушкин (оба - 1.34). Всего на мужской части "Тур де Ски" стартовали 84 лыжника, борьбу продолжают 74, включая трех представителей Австралии и даже одного таиландского спортсмена. Отметим еще и 13-е место в общем зачете гражданина карликового государства Андорра Эстеве Альтимираса.

В общем зачете Кубка мира 2020/21 действующий обладатель трофея Александр Большунов увеличил отрыв от Федерико Пеллегрино. За победу в гонке преследования россиянин заработал стандартные 50 баллов, а итальянец за 8-е место получил 30 очков.

Теперь положение лидеров в КМ таково: Большунов - 658, Пеллегрино - 354 (отставание 304!), Клебо (Норвегия, на "Тур де Ски" не участвует) - 296, Янг (Великобритания) - 261, Мельниченко (Россия) - 258, Якимушкин - 251.

Расписание оставшихся этапов "Тур де Ски"

4-й этап. 5 января. Тоблах (Италия). Индивидуальная гонка, свободный стиль (женщины - 10 км, мужчины - 15 км).

5-й этап. 6 января. Тоблах. Гонка преследования классический стиль (женщины - 10 км, мужчины - 15 км).

6-й этап. 8 января. Валь-ди-Фьемме (Италия). Масс-старт, классический стиль (женщины - 10 км, мужчины - 15 км).

7-й этап. 9 января. Валь-ди-Фьемме. Спринт, классический стиль

8-й этап. 10 января. Валь-ди-Фьемме. Гонка в гору, масс-старт, свободный стиль (женщины, мужчины - по 10 км).