Microsoft радикально изменит внешний вид Windows

Microsoft планирует "радикальное изменение внешнего вида Windows", следует из описания вакансии, опубликованного на сайте софтверной корпорации и вскоре удаленного.

В тексте вакансии говорилось, что сотрудник будет работать над "радикальным обновлением визуального окружения, которое даст понять пользователям, что Windows вернулась", пишет The Verge.

Речь по всей видимости, может идти как о концепции Fluent Design, который Microsoft обещает выкатить уж не первый год, так и о чем-то новом (пользователям уже анонсировали концепцию Sun Valley как столь же многообещающую). Ожидается, что изменения в популярной операционке будут внедрены во второй половине 2021 года.

Согласно предыдущим утечкам, Microsoft намеревается переосмыслить меню "Пуск" и раздел "Проводник", а также привести к единому виду внутренние приложения - включая кнопки, ползунки и другие элементы управления.