Миронов призвал разрешить выпускникам медвузов работать без аккредитации

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов призвал Минздрав в пандемию разрешить работать без аккредитации выпускникам медицинских вузов.

Напомним, что в 2020 году был введен мораторий на аккредитацию выпускников медвузов.

"Требуем от Минздрава разрешить работать без аккредитации всем выпускникам медвузов, а не только тем, кто будет работать с COVID-19. Также требуем решить вопрос с аккредитацией до середины года, пока действует это разрешение", - цитирует РИА Новости Миронова со ссылкой на сообщение его пресс-службы.

В больницах и поликлиниках катастрофически не хватает специалистов, отметил лидер "Справедливой России". При этом выпускники медвузов не могут работать из-за моратория на аккредитацию. Исключение сделано только для тех, кто будет работать с больными коронавирусом. Это несправедливо по отношению к выпускникам и опасно для многих граждан, нуждающихся в медицинской помощи, не связанной с этой инфекцией, считает Миронов.