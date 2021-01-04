Продолжение "Последнего богатыря" возглавило прокат

В первый уикэнд года российский прокат возглавил сиквел "Последнего богатыря". Диснеевское русское комедийное фэнтези собрало более 600 миллионов рублей, передаёт "Бюллетень кинопрокатчика".

На втором месте - лидер прошлой недели, продолжение "Семейки Крудс" от студии DreamWork, заработавшее 185,1 млн рублей (при общий сборах в 469 млн).

Замыкает тройку российский фильм-катастрофа Алексея Нужного "Огонь" с Константином Хабенским, Иваном Янковским и Ириной Горбачёвой. Сборы составили 147,5 млн (общие - 257,5 млн).

Четвёртым идёт новая часть знаменитой анимационной франшизы о богатырях "Конь Юлий и Большие скачки" - 113 миллионов рублей за первые выходные.

Пятое место - у российской праздничной сказки "Серебряные коньки", собравшей на минувшей неделе 56,6 млн (всего - 342,5 млн).