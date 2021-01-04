В Москве за год построят 11 станций метро

В течение 2021 года в Москве планируют построить 11 новых станций метро. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Метро получит в общей сложности 28 километров новых путей", - уточнил Андрей Бочкарев. Речь идет о новых участках Большой кольцевой линии. По словам руководителя стройкомплекса Москвы, в этом году должна завершиться проходка всех тоннелей на БКЛ.

Первыми в этом году из новых станций должны открыться "Карамышевская" и "Мневники". "Они на сто процентов готовы, - добавил Андрей Бочкарев, - сейчас ведется наладка оборудования и интеграция станций с северным участком БКЛ". Сроки открытия можно будет назвать через две недели.