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04.01.2021 / 11:42
Текст: Сергей Бабкин

В Москве за год построят 11 станций метро

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
В течение 2021 года в Москве планируют построить 11 новых станций метро. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Фото: www.mos.ru
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"Метро получит в общей сложности 28 километров новых путей", - уточнил Андрей Бочкарев. Речь идет о новых участках Большой кольцевой линии. По словам руководителя стройкомплекса Москвы, в этом году должна завершиться проходка всех тоннелей на БКЛ.

Первыми в этом году из новых станций должны открыться "Карамышевская" и "Мневники". "Они на сто процентов готовы, - добавил Андрей Бочкарев, - сейчас ведется наладка оборудования и интеграция станций с северным участком БКЛ". Сроки открытия можно будет назвать через две недели.

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