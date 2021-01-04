Власти Москвы назвали сроки запуска нового метро на востоке

Восточный участок Большой кольцевой линии московского метро планируется сдать раньше намеченных сроков. Как уточнил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, задача стояла на 2023 год, теперь срок - 2022-й.

Речь идет о станциях "Кленовый бульвар", "Нагатинский затон", "Печатники" и "Текстильщики". Участок строят большие 10-метровые щиты. Строительная готовность участка оценивается в 32 процента. Проходка тоннелей и строительство станций ведется параллельно.

Работы развернуты на всех станциях. В частности, на "Кленовом бульваре" уже в следующем месяце планируют начать отделку.