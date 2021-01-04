Поиски погибших моряков с затонувшего в Баренцевом море судна прекращены

Поисковая операция в районе крушения траулера "Онега" в Баренцевом море, где пропали 17 моряков, завершена. Об этом сообщили в Росморречфлоте.

Поиском занимались два судна "Микула" и "Капелан". Пострадавших и объектов поиска не обнаружено, пишет РИА Новости.

Напомним, рыболовецкое судно "Онега" затонуло в минувший понедельник, 28 декабря 2020 года, у Новой Земли в Архангельской области, на борту находились 19 человек, спасти удалось двоих. По предварительным данным, причиной стало обледенение судна в условиях шторма. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта).